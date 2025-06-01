01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-390'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
0-162'
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-019'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-061'
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-264'
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
1-276'
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Sevim: "Kimse sahaya kaybetmek için çıkmıyor!"

Trendyol Süper Lig'in kapanış haftasında Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kayserispor'da, kaleci antrenörü Bora Sevim açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Haziran 2025 22:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sevim: 'Kimse sahaya kaybetmek için çıkmıyor!'
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un kaleci antrenörü Bora Sevim, maçın uzatma dakikalarındaki gollere engel olamadıklarını ve mücadeleden mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Sevim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hiçbir takımın kaybetmek için sahaya çıkmadığını vurgulayarak, "Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey maçlar gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık." diye konuştu.


Oyuncularına kendi ve ekibi adına teşekkür eden Sevim, "Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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