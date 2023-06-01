Sevilla kupayı aldı, Galatasaray kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla, Marcao transferindeki bonus maddesi dolayısıyla Galatasaray'a 1 milyon euro ödeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Sevilla kupayı aldı, Galatasaray kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2023 01:16
Son güncelleme 01 Haziran 2023 02:30
UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, penaltılara giden maçta Roma'yı mağlup etti ve bu turnuvada 7. kez mutlu sona ulaştı.

Sevilla'nın, kupayı kazanmasıyla birlikte Galatasaray da 1 milyon euro'luk bir gelirin sahibi oldu.

İspanyol ekibi, sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun sözleşmesinde yer alan bonus maddesi sebebiyle sarı-kırmızı takıma 1 milyon euro ödeyecek.

Brezilyalı stoper Marcao, UEFA Avrupa Ligi finalinde 120+7. dakikada oyuna dahil oldu.

Marcao, toplamda ise bu sezon Sevilla'da 10 maçta süre aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery