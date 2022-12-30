Sevilla, Crespo için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Miguel Crespo için Sevilla'dan teklif geldi. Geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren yakaladığı çıkışı bu sezon da sürdüren Portekizli merkez orta saha için İspanyol kulübünden gelen teklifin 10 milyon net ve 2 milyon bonus olmak üzere 12 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.Sarı-Lacıvertli kurmayların Sevilla'nın bu teklifini geri çevirdiği öğrenilirken İspanyol ekibinin 2. bir teklifle gelmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Miguel Crespo, Sevilla'dan gelen teklife sıcak bakıyor ve teklifi kabul etmek istiyor.Fenerbahçe 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Crespo'nun takımdan ayrılması için yönetimin de onayı gerekiyor. Fakat şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yönetimin Crespo'nun ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtilirken 15 milyon Euro üzeri tekliflerde oyuncunun gitmesine izin verilebileceği de ifade ediliyor.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Crespo, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı.