İspanya Ligi'nin 38. haftasında Sevilla, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaştı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sevilla, 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelede ev sahibi ekibi galibiyeti getiren tek golü 51. dakikada Karim Rekik kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 beraberlik sonrası kazandı ve ligi 70 puanla dördüncü sırada bitirdi. Ahtletic Bilbao ise sezonu 55 puanda noktaladı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sevilla, 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelede ev sahibi ekibi galibiyeti getiren tek golü 51. dakikada Karim Rekik kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 beraberlik sonrası kazandı ve ligi 70 puanla dördüncü sırada bitirdi. Ahtletic Bilbao ise sezonu 55 puanda noktaladı.
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