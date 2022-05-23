Sevilla, 3 puanı tek golle aldı

İspanya Ligi'nin son haftasında Sevilla, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sevilla, 3 puanı tek golle aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2022 00:57
İspanya Ligi'nin 38. haftasında Sevilla, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaştı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sevilla, 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelede ev sahibi ekibi galibiyeti getiren tek golü 51. dakikada Karim Rekik kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 beraberlik sonrası kazandı ve ligi 70 puanla dördüncü sırada bitirdi. Ahtletic Bilbao ise sezonu 55 puanda noktaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ