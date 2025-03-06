Servet Çetin: "Bazı hakemler dayağı hak ediyor!"

Amed Sportif Teknik Direktörü Servet Çetin, yabancı hakem talebinde bulunurken, Türk hakemler için, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Servet Çetin: 'Bazı hakemler dayağı hak ediyor!'
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06 Mart 2025 18:45
Son güncelleme 06 Mart 2025 18:47
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif'in teknik direktörü Servet Çetin, hakem hatalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Radyospor'a verdiği röportajda, Türk hakemlerin performansını eleştiren Çetin, "Hakem dövenleri ve şiddet uygulayanları kınıyoruz, ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. İnsanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ŞEYİ HAK ETMİYORLAR'

Hakemlerin performansından memnun olmadığını ve yabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur ve bütün maçları yabancı hakemler yönetir" şeklinde konuştu.  


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