Sertaç Şanlı, Dubai Basketball ile imzaladı!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla ilgili,ifadeleri kullanıldı.Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu.2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.