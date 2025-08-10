10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-344'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-042'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-043'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Sertaç Komsuoğlu'ndan SPORX'e özel açıklama!

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, hakem kararlarıyla ilgili Sporx'e konuştu.

calendar 10 Ağustos 2025 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 14:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sertaç Komsuoğlu'ndan SPORX'e özel açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



SPORX ÖZELFenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, hakem kararlarıyla ilgili Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk maçındaki Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından hakem Ali Şansalan için açıklama yapan Komsuoğlu, "Hakem atamalarından fikstüre, maç planlamasından kurulların kararlarına kadar her alanı en detaylı şekilde adım adım izleyeceğiz. Fenerbahçe, masa başı oyunlarının sahaya yansımasını engellemek için benzeri olmayan bir yaklaşım sergileyecek; bu kirli yapının aktörleri, bugüne dek gördükleri en sert tepkiyle karşılaşacaktır." diye konuştu.

"EN SERT TEPKİYLE KARŞILAŞACAKLAR"


Sertaç Komsuoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Bu sezon, geçmişten farklı olarak, daha sert ve proaktif bir strateji ile hareket edeceğiz.

Hakem atamalarından fikstüre, maç planlamasından kurulların kararlarına kadar her alanı en detaylı şekilde adım adım izleyeceğiz. Fenerbahçe, masa başı oyunlarının sahaya yansımasını engellemek için benzeri olmayan bir yaklaşım sergileyecek; bu kirli yapının aktörleri, bugüne dek gördükleri en sert tepkiyle karşılaşacaktır.

"UMUTSUZLAŞTIRMA OPERASYONU!"

Taraftarlarımızın öfkesini çok iyi anlıyoruz, çünkü biz de tribünden gelmiş insanlarız. Her daim sadece bir takım lehine sonuç doğuran Türk futbolundaki haksızlıklar karşısında tıpkı onlar gibi çılgına dönüyoruz. Camiamızın umutsuzluğa itilmesine asla izin vermeyeceğiz; çünkü biliyoruz ki daha ilk haftadan başlayan bu sistematik hatalar, sinsizce kurgulanan bir umutsuzlaştırma operasyonudur.

F.BAHÇE VE TÜRK FUTBOLUNA ÇAĞRI

Bu operasyonu gerçekleştirmeye çalışanların kursağında bırakmak için bizler; başta Başkanımız olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile en ön saflarda yer alacağız. Camiamızın tüm fertlerini, bu adaletsizliğe karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Ancak şunu da söylemek isterim ki bu sorumluluk sadece bizim camiamızın değil tüm futbol paydaşlarının da asli görevi olmalıdır.

"GEREKLİ TEMASLARI KURDUK"

Camiamızın özelinde geçmiş dönemde yaşanan PFDK skandalları birer birer ortaya saçılıyor. Başka bir ülkede bu skandallardan sadece biri yaşansa o ülkede yer yerinden oynar; tüm sorumlular istifa etmek zorunda kalır. Bununla ilgili gerekli temasları kurduk. Kurulların vereceği kararları dikkatle izleyeceğiz.

"İSİM VEREREK AÇIKLAYACAĞIZ"

Eğer geçmişteki arsızlıkların tekrarı yaşanırsa, isim vererek, hiçbir çekince olmadan sorumluları kamuoyu önünde ifşa edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki bu girişimlerimizden sadece bir kısmı olacak.

MHK VE TFF'YE ÇAĞRI

Öncelikle MHK başkanına tekrar sesleniyoruz. Geçmiş hataları tekrar etme gafletine düşmeyin diyoruz.

Başta temiz futbol için mücadele veren TFF başkanı olmak üzere bu kangrenden kurtulmak için herkesin farkında ve kararlı olması gereken bir dönemdeyiz.

Bugünden ikaz ediyoruz; sonuçlarına katlanmaya hazır olmayanlar, bu kirli yapının içinde yer almasın!"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.