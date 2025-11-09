Serkan Özbalta: 'Milli araya galibiyetle gitmek isterdik'

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 1-1 beraber kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, milli araya kazanarak gitmeyi istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki haftada galip gelerek iyi bir noktaya geldiklerini, bu maça da bu motivasyonla çıktıklarını belirtti.

Rakibin ofansif gücüne dikkati çeken Özbalta, "Buraya gelirken 32-33 gol atan takım. Ön tarafı gerçekten çok hızlı ve kaliteli bir kadrosu var. Geçen hafta da moral kazanarak galibiyetle buraya geldiler. Bu galibiyetin arkasından belki burada da 1 ya da 3 puan çıkartma niyetindeydiler." dedi.

Özbalta, bu durumu bilerek maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Oyuncular iyi motive oldular ve ilk günden bu yana baktığımızda çok ciddi mesafe katettiklerini onlar da kabul ediyor. Her oynadıkları maçta bunun farkındalar. O anlamda baktığımızda olumlu yönü çok fazla olan bir müsabaka oynadık. Kaybetmeden gittiğimiz bir lig. Böyle müsabakalarda galip gelmek, yukarıdaki yerini biraz daha sağlamlaştırmak istiyorsun, bunun için de uğraştık ama yediğimiz gol köşeye yerden giden toplar kaleciler için çok sıkıntılı olan toplar. Şanssız bir gol oldu." diye konuştu.

Gol sonrası oyuncuların direnç gösterdiğini dile getiren Özbalta, şöyle konuştu:

"3-4 gol yapabilecek pozisyona girdik ki sonuçta karşımızda fena bir takım da yoktu. Bu anlamda üzgünüz ama yapacak bir şey yok daha iyi olmalıyız. Bu bir süreç ve sezon sonu bütün amacımız bu takımın ilk 7 içinde olması ve ilk 7'de olduğumuzda da bir üst lige çıkabilmek adına her şeyi yapabilmek. Son 8-9 haftaya girdiğimizde vites yükseltip inşallah Erzurumspor camiasının, taraftarının, bu kentin hak ettiği yerde bitirme düşüncemiz var."