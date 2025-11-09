09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-056'
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-062'
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
1-059'
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-262'
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-089'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-04'
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
1-159'
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-063'
09 Kasım
Brentford-Newcastle
1-160'
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
2-058'
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
1-0DA
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Serkan Özbalta: "Milli araya galibiyetle gitmek isterdik"

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, milli araya galibiyetle gidememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

09 Kasım 2025 17:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: 'Milli araya galibiyetle gitmek isterdik'






Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 1-1 beraber kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, milli araya kazanarak gitmeyi istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.
 
Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki haftada galip gelerek iyi bir noktaya geldiklerini, bu maça da bu motivasyonla çıktıklarını belirtti.
 
Rakibin ofansif gücüne dikkati çeken Özbalta, "Buraya gelirken 32-33 gol atan takım. Ön tarafı gerçekten çok hızlı ve kaliteli bir kadrosu var. Geçen hafta da moral kazanarak galibiyetle buraya geldiler. Bu galibiyetin arkasından belki burada da 1 ya da 3 puan çıkartma niyetindeydiler." dedi.
 
Özbalta, bu durumu bilerek maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Oyuncular iyi motive oldular ve ilk günden bu yana baktığımızda çok ciddi mesafe katettiklerini onlar da kabul ediyor. Her oynadıkları maçta bunun farkındalar. O anlamda baktığımızda olumlu yönü çok fazla olan bir müsabaka oynadık. Kaybetmeden gittiğimiz bir lig. Böyle müsabakalarda galip gelmek, yukarıdaki yerini biraz daha sağlamlaştırmak istiyorsun, bunun için de uğraştık ama yediğimiz gol köşeye yerden giden toplar kaleciler için çok sıkıntılı olan toplar. Şanssız bir gol oldu." diye konuştu.
 
Gol sonrası oyuncuların direnç gösterdiğini dile getiren Özbalta, şöyle konuştu:
 
"3-4 gol yapabilecek pozisyona girdik ki sonuçta karşımızda fena bir takım da yoktu. Bu anlamda üzgünüz ama yapacak bir şey yok daha iyi olmalıyız. Bu bir süreç ve sezon sonu bütün amacımız bu takımın ilk 7 içinde olması ve ilk 7'de olduğumuzda da bir üst lige çıkabilmek adına her şeyi yapabilmek. Son 8-9 haftaya girdiğimizde vites yükseltip inşallah Erzurumspor camiasının, taraftarının, bu kentin hak ettiği yerde bitirme düşüncemiz var."
  
