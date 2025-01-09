Serkan Özbalta: 'Kazanmak istiyorduk'

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Türkiye Kupası ilk maçında sahalarında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise kupada her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bugün hem sahaya çıktığımız kadroyla, hem de kulübemizden sonradan oyuna attığımız arkadaşlarımızla rakibimiz kim olursa olsun kazanmak istiyorduk ama muvaffak olamadık. Sevindirici tarafı bizim için, Çorumspor için ve kulübümüz için iki tane 2008 doğumlu 16 yaşında Hasan Ege ve Taha İbrahim'i oynatmak oldu. Zaten skor ne olursa olsun biz onları 90 dakika boyunca oynatacaktık ve oyundan çıkarmayacaktık. Erzincanspor maçında yaptığımız gibi... Çünkü kulüplerin hayatta kalması gerekiyor, mali açıdan öz kaynaklarına her platformda dönüş yapılması gerekiyor. Ülkede bütün takımların öz kaynaklarına dönüş yapması gerekiyor. Maliyetler korkunç yüksek. O açıdan kulüplerin bu tarzda değerli oyuncuları önce bulup ondan sonra yetiştirip ondan sonra da rekabet edebilecekleri seviyeye getirip sahaya atmaları gerekiyor. Bu anlamda ikisi beni 2 maçta da yanıltmadı, ikisinden de çok memnunum."



