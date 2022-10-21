Serik Belediyespor iddialı; "Beşiktaş'ı elemek istiyoruz"

Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Serik Belediyespor'da başkan İbrahim Şahin, güçlü rakiplerini elemeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Serik Belediyespor iddialı; 'Beşiktaş'ı elemek istiyoruz'
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21 Ekim 2022 15:58
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Beşiktaş'a rakip olan Serik Belediyespor, siyah-beyazlı takımla yapacağı zorlu maça odaklandı.

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımlarının sezona çok iyi başladığını söyledi.

Kupa'da rakipleri olan Beşiktaş'ın büyüklüğünü bildiklerini ifade eden Şahin, "Kupada Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz, Beşiktaş'ı yenerek üst tura çıkmak." diye konuştu.

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