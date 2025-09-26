Sergio Scariolo: 'Transfer için kapıyı kapatmadık'

EuroBasket 2025'e ilk turda veda eden İspanya ile yollarını ayıran Sergio Scariolo, artık tüm dikkatini üç yıllık sözleşme imzaladığı Real Madrid'e çevirdi.İspanya Milli Takımı ile yaşadığı erken vedanın ardından görevi bırakan Sergio Scariolo, yeni sezonda Real Madrid'in başında olacak. İspanyol devinde Alberto Abalde başta olmak üzere sakatlık sorunlarıyla uğraşan oyuncular bulunurken, Scariolodedi.Deneyimli koç, kulübün transfer politikasına da değinerek,ifadelerini kullandı.Scariolo, Real Madrid'de önceliğin mevcut oyuncuların sağlıklı şekilde dönmesi olduğunu söylerken, doğru şartlar oluşması halinde transfer için kapıyı açık bıraktı.