Sergio Scariolo: 'Transfer için kapıyı kapatmadık'

EuroBasket 2025'e ilk turda veda eden İspanya ile yollarını ayıran Sergio Scariolo, artık tüm dikkatini üç yıllık sözleşme imzaladığı Real Madrid'e çevirdi.
İspanya Milli Takımı ile yaşadığı erken vedanın ardından görevi bırakan Sergio Scariolo, yeni sezonda Real Madrid'in başında olacak. İspanyol devinde Alberto Abalde başta olmak üzere sakatlık sorunlarıyla uğraşan oyuncular bulunurken, Scariolo "Madrid'in rekabetçi kalabilmesi, bu eksiklerin ne kadar hızlı tamamlanacağına bağlı" dedi.
Deneyimli koç, kulübün transfer politikasına da değinerek, "Sezona mevcut kadro ile başlayacağız ama ekleme ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bazı oyuncularla görüştük, ancak farklı sebeplerle sonuçlanmadı. Piyasada fırsat çıkarsa değerlendiririz. Ama aynı zamanda, sakatlar dönerse bu kadro ile de yarışabiliriz. Mesela Abalde henüz takımla bir saniye bile idmana çıkmadı" ifadelerini kullandı.
Scariolo, Real Madrid'de önceliğin mevcut oyuncuların sağlıklı şekilde dönmesi olduğunu söylerken, doğru şartlar oluşması halinde transfer için kapıyı açık bıraktı.
