26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Sergio Scariolo: "Transfer için kapıyı kapatmadık"

EuroBasket 2025'e ilk turda veda eden İspanya ile yollarını ayıran Sergio Scariolo, artık tüm dikkatini üç yıllık sözleşme imzaladığı Real Madrid'e çevirdi.

calendar 26 Eylül 2025 16:23
Haber: Eurohoops
Sergio Scariolo: 'Transfer için kapıyı kapatmadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroBasket 2025'e ilk turda veda eden İspanya ile yollarını ayıran Sergio Scariolo, artık tüm dikkatini üç yıllık sözleşme imzaladığı Real Madrid'e çevirdi.

İspanya Milli Takımı ile yaşadığı erken vedanın ardından görevi bırakan Sergio Scariolo, yeni sezonda Real Madrid'in başında olacak. İspanyol devinde Alberto Abalde başta olmak üzere sakatlık sorunlarıyla uğraşan oyuncular bulunurken, Scariolo "Madrid'in rekabetçi kalabilmesi, bu eksiklerin ne kadar hızlı tamamlanacağına bağlı" dedi.

Deneyimli koç, kulübün transfer politikasına da değinerek, "Sezona mevcut kadro ile başlayacağız ama ekleme ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bazı oyuncularla görüştük, ancak farklı sebeplerle sonuçlanmadı. Piyasada fırsat çıkarsa değerlendiririz. Ama aynı zamanda, sakatlar dönerse bu kadro ile de yarışabiliriz. Mesela Abalde henüz takımla bir saniye bile idmana çıkmadı" ifadelerini kullandı.


Scariolo, Real Madrid'de önceliğin mevcut oyuncuların sağlıklı şekilde dönmesi olduğunu söylerken, doğru şartlar oluşması halinde transfer için kapıyı açık bıraktı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.