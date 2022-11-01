Sergio Ramos'tan Messi açıklaması

PSG'nin İspanyol stoperi Sergio Ramos, bir zamanlar Real Madrid - Barcelona rekabeti içinde sık sık karşı karşıya geldiği Lionel Messi'yle ilgili konuştu.



Ramos Messi'nin çok iyi ilişkileri olduğunu ve herhangi bir problem yaşamadan çok iyi anlaştıklarını belirterek, "Bu durum insanların dikkatini çok çekti. Sadece bir tek hedefimiz var, o da PSG için kazanmak. İyi bir performans ve tecrubemizle takımımıza elimizden geldiğince katkı sağlamak istiyoruz hepsi bu" diye konuştu.



İki sezon önce Sergio Ramos Real Madrid'in, Lionel Messi ise Barcelona'nın kaptanı olarak La Liga'da çetin bir mücadele gerçekleştiriyordu.



