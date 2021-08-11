Sergio Ramos'tan Lionel Messi paylaşımı

Barcelona - Real Madrid maçlarında sıkça gerilim yaşayan Lionel Messi ile Sergio Ramos buluştu. İspanyol savunmacı, bu buluşmanın ardından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Sergio Ramos'tan Lionel Messi paylaşımı
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11 Ağustos 2021 23:04
İspanya'da Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan El Clasico maçlarında karşı karşıya gelen ve birçok kez gerginlik yaşayan Lionel Messi ile Sergio Ramos, Paris Saint Germain'de buluştu.

Sergio Ramos'un El Clasico'da sert müdahalelerine maruz kalan Lionel Messi ile İspanyol savunmacının arasının nasıl olacağı merak edilirken, sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi.

Kısa bir süre önce PSG'ye imza atan Sergio Ramos, Lionel Messi'nin transferinin ardından şaşırdığını itiraf etti.

Sergio Ramos yaptığı paylaşımda "Bir gün aynı takımda oynayacağımızı bize kim söyleyebilirdi? Hoş geldin Messi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız basını, Sergio Ramos'un Messi'yi Paris'e gelmeden önce aradığını öne sürdü. Ramos'un, yeni takım arkadaşına "Paris'te otelde kalmak yerine evde kalmak istersen, kapım sana açıktır" dediği iddia edildi.


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