Sergen Yalçın'dan Oğuzhan'a: "EURO 2020'de kadroda ol!"

Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup'u motive etmek için elinden geleni yapıyor. Çarşamba günü oyuncusuyla idman sonrası bir görüşme yapan Yalçın, "Milli Takım'da sen de olmalıydın. Ligde önümüzdeki kalan periyotta kendini gösterirsen EURO 2020 kadrosunda yer alabilirsin" dedi

, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Oğuzhan'a: 'EURO 2020'de kadroda ol!'
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25 Mart 2021 09:36
Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına çarşamba günü yaptığı idmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Siyah-Beyazlılar, ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanın ardından Oğuzhan Özyakup'la bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncusundan form grafiğini artırmasını istedi.

Görüşme sırasında Yalçın'ın, "Milli Takım'da sen de olmalıydın. Ligde önümüzdeki kalan periyotta kendini tekrar göster. Takıma şampiyonluk yolunda vereceğin katkıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğimiz kadroda yer alabilirsin" dediği öğrenildi. 



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