RAKAMLARLA LORIS KARIUS



Beşiktaş'ta gözler hafta sonundaki Galatasaray maçına çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronuda, oyuncularına bu maçta en yüksek performanslarını sergilemeleri gerektiğinin altını ısrarlı çiziyor.Başarılı hocanın bu konuda karşısına alıp konuştuğu ilk oyuncunun kaleciolduğu öğrenildi. Sergen Yalçın, sezon başından bu yana bir çok maçta kalesini gole kapatamayan Alman kaleciye "" diyerek çok dikkatli olmasını istedi.Sergen Yalçın, Karius'a şu ifadeleri kullandı: "* Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 216 dakikayla en çok süre alan oyuncusu.* 25 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 29 gol yiyen Karius, 7 maçta kalesini kapattı.* Alman kaleci 24 maçta 23'ü ceza sahası dışından 36'sı ceza sahası içinden 59 kurtarış yaptı.