Sergen Yalçın: 'Yeni yapılanmaya mecburuz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı ilk yarıda bitirecek fırsatları yakaladıklarını belirten Yalçın, "Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Ama böyle öğrenecekler. Hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Hataların zamanlaması kötü oldu sadece. Üzgünüz çok söylenecek bir şey yok. Oyunu ilk yarıda bitirebilirdik, olmadı. Kayserispor çok mücadele etti, tebrik ediyorum. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ancak yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Zor dönem, bu tip maçlar olacak ve bazı futbolcularımızdan tam istediğimizi alamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve bugünkü skoru da kabulleneceğiz" dedi.



Beşiktaş'ın yeni bir yapılanmaya gitmek zorunda olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Transfer için konuşmak doğru değil, almak istediğimiz bölgeler var, almak istediğimiz oyuncular var, sözleşmeli futbolcular var. Yönetimle beraber iyi bir planlama yaparız ve istediğimiz oyuncuları alırız. Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz" şeklinde konuştu.



