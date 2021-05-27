Sergen Yalçın Umut Meraş'ı gözüne kestirdi

Genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Lyon'la görüşmelere başlayacak olan Beşiktaş'ta sol bek mevki için ilk aday ise Umut Meraş...



N'Sakala'nın performansından her ne kadar memnun olsa da Sergen Yalçın, genç yıldızı Rıdvan'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Umut adını verdi.



Fransa 2'nci Ligi takımlarından Le Havre'da oynayan Umut Meraş için Beşiktaş henüz bir hamle yapmadı.



1 GOL, 1 ASİST



Umut Meraş bu sezon Le Havre ile 31 lig maçına çıktı. Milli futbolcu bu süreçte 1 gol attı, 1 de asist yaptı.



