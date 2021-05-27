Sergen Yalçın Umut Meraş'ı gözüne kestirdi

Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı yönetime Umut Meraş'ın adını verdi.

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Sergen Yalçın Umut Meraş'ı gözüne kestirdi
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27 Mayıs 2021 14:34
Cengiz Umut Meraş
Cengiz Umut Meraş
Bursaspor
Genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Lyon'la görüşmelere başlayacak olan Beşiktaş'ta sol bek mevki için ilk aday ise Umut Meraş...

N'Sakala'nın performansından her ne kadar memnun olsa da Sergen Yalçın, genç yıldızı Rıdvan'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Umut adını verdi.

Fransa 2'nci Ligi takımlarından Le Havre'da oynayan Umut Meraş için Beşiktaş henüz bir hamle yapmadı.  

1 GOL, 1 ASİST

Umut Meraş bu sezon Le Havre ile 31 lig maçına çıktı. Milli futbolcu bu süreçte 1 gol attı, 1 de asist yaptı.


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