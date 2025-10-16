16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Sergen Yalçın 'oh be' dedi!

Beşiktaş'ta milli takımdan dönenlerin sakatlık olmadan dönmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı mutlu etti.

calendar 16 Ekim 2025 08:40
Eylüldeki milli arada Ndidi'yi sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta ekimin sorunsuz geçmesi Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.

Başta Orkun olmak üzere milli futbolcuların takıma sağlam dönmesi Beşiktaş'ta sevinçle karşılandı.

Eylülde yeni transfer Ndidi'nin sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu kez kritik üç maçlık seri öncesi merkez orta sahada sorun yaşamayacak.

G.Saray derbisinden önce 4 antrenmana çıkmayan ve omuz ağrılarıyla oynayan Tammy Abraham da milli arada tam hazır hale geliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
