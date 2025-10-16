Sergen Yalçın 'oh be' dedi!

Eylüldeki milli arada Ndidi'yi sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta ekimin sorunsuz geçmesi Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.
Başta Orkun olmak üzere milli futbolcuların takıma sağlam dönmesi Beşiktaş'ta sevinçle karşılandı.
Eylülde yeni transfer Ndidi'nin sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu kez kritik üç maçlık seri öncesi merkez orta sahada sorun yaşamayacak.
G.Saray derbisinden önce 4 antrenmana çıkmayan ve omuz ağrılarıyla oynayan Tammy Abraham da milli arada tam hazır hale geliyor.
