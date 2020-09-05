Sergen Yalçın, Larin için fikir değiştirdi

Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Larin, yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de yönetimin gözüne girdi.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Normal planlamada kadroda düşünülmeyen Larin, PAOK maçında attığı gol, Sivas karşısında gösterdiği performans ve antrenmanlardaki azmiyle siyah-beyazlı takımda kalma yönünde büyük bir adım attı. Gelişimi nedeniyle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da bu konuda fikrinin değiştiği öğrenilirken, yönetim bu durumdan tasarruf etmiş olacak.



Daha önce iki forvet almaya karar veren yönetim, Larin'in kadroda kalacak olması nedeniyle sadece bir golcü transferi yapacak. Larin'de yaşanan bu değişimin de birçok nedenleri olduğu ortaya çıktı. Belçika'da sürekli oynamasının yanında Larin'in bu ülkede evlilik yaptığı öğrenildi.



Yakın zamanda ikizleri olan tecrübeli oyuncunun artık bir aile babası olması yüzünden sahada daha verimli olduğu bildirildi. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde düzensiz yaşamı nedeniyle üretken olamayan Larin'in, kaldığı otelden neredeyse dışarı çıkmadığı ve antrenmanlara daha güçlü bir şekilde geldiği öğrenildi. Artık gerçek bir profesyonel gibi yaşaması nedeniyle ortaya koyduğu futboluyla göz dolduran Larin'e, astronomik bir teklif gelmediği sürece yönetim oyuncuyu satış listesine koymayacak.



