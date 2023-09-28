Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan istediği ücret belli oldu

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken yönetim Sergen Yalçın ile temasa geçti. İlk görüşme yapılırken pazarlık masasındaki rakam ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Samsunspor'dan yıllık 60 milyon TL ücret istedi.Başkan Yüksel Yıldırım da dün yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile görüştüklerini bizzat açıklamış veifadelerini kullanmıştı.Öte yandan haber detayında bir diğer yerli aday olan Aykut Kocaman'ın "Çalışmayı düşünmüyorum" dediği aktarıldı.Samsunspor 5 hafta sonunda aldığı 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.