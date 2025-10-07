Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe hesabı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli aradan sonra oynayacağı maçlarda Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybı yaşamak istemiyor.

calendar 07 Ekim 2025 09:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe hesabı!
Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yaşamadı.

MİLLİ ARADA ÇALIŞMA

Her fırsatta eksiklerini gidermek için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, milli arada takımın bu eksiklerini kapatmak istiyor.

ARA SONRASI MAÇLAR

Beşiktaş, milli aranın ardından Gençlerbirliği, Konyaspor (Erteleme) ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


Siyah-beyazlılar, ligde bu 3 maçın ardından sahasında derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

SERGEN YALÇIN'IN HESABI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiye kadar söz konusu 3 maçta kayıp yaşamak istemiyor ve derbiye bu moralle çıkmanın hesabını yapıyor.

