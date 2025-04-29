Sergen Yalçın, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Sergen Yalçın, 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Kafa Sports Youtube kanalında değerlendirdi.



İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;



"FENERBAHÇE KAZANIR MAALESEF DİYEMEZSİN"



"Fenerbahçe'nin iç sahada oynaması itibarıyla favori olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığım zaman Galatasaray'ı, Samsun'u, Beşiktaş'ı ve Eyüpspor'u yenememiş. İlk 5 sıradaki takımların hiçbirini yenememiş Fenerbahçe. O yüzden iç sahada oynayacağı Beşiktaş derbisine de çok rahat bir şekilde, 'Fenerbahçe kazanır maalesef diyemezsin.



"BEŞİKTAŞ'IN KADIKÖY'DE CİDDİ GALİBİYETLERİ VAR"



"Beşiktaş'ın da Kadıköy'de eskiye biraz dönersek çok ciddi galibiyetleri var. Fenerbahçe'nin ligin artık son maçlarını oynadığını söyleyebiliriz. Beşiktaş derbisini kazanmadığı zaman artık lig tamamen bitmiş olacak" sözlerini kullandı.



