Sergen Yalçın: "Doktor sensin, ameliyatı sen yapacaksın!"

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Başakşehir yenilgisi sonrası yaptığı "Ameliyat lazım" açıklamasını yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Doktor sensin, ameliyatı sen yapacaksın!'
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15 Nisan 2025 12:37
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer'in Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı "Takıma ameliyat lazım" açıklamasını KAFA Sports YouTube kanalında değerlendirdi.

"AMELİYATI SEN YAPACAKSIN!"

Solskjaer'in sözlerini eleştiren Yalçın, "Büyük açıklama gerçekten. Ameliyatı kim yapacakmış? Doktor sen değil misin, sen yapmayacak mısın? Beşiktaş camiası son gelen teknik direktörden bu sezon çok fazla şey beklemiyor. Sadece iyi futbol oynatması ve takımı biraz daha yukarı taşıması bekleniyor. Bu da Beşiktaş için çok zor olmamalı, Beşiktaş formasıyla bile birçok maçı kazanır" dedi.

"BU AÇIKLAMA ÇOK MANTIKSIZ"

Açıklamayı "saçma" olarak nitelendiren Yalçın, "Çünkü doktor sensin, ameliyatı da sen yapacaksın. Böyle bir açıklama yapmak mantıklı değil. Önümüzdeki sezonun takımını sen kuracaksın, bari onu yap. 'Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyorum' de. Takıma bir oyun oynat, görelim. Şu anda Beşiktaş maçını izlerken taraftarın uykusu geliyor" ifadelerini kullandı.

 

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