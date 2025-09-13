Sergen Yalçın'dan evine müthiş geri dönüş!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada El Bilal Toure ve 90+1. dakikada Cengiz Ünder attı. Başakşehir'in golü ise 71. dakikada Shomurodov'dan geldi.
Başakşehir'de Ba, 89. dakikada vakit geçirmesi sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Beşiktaş'ta VAR incelemesinin ardından 90+8. dakikada Orkun Kökçü direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını 6'ya çıkardı ve maç eksiğiyle 9. sırada yer aldı. Başakşehir ise 2 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, Karagümrük deplasmanında olacak.
SERGEN YALÇIN'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.
Sergen Yalçın, takımdan ayrılan Ernest Muçi ile sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra Jonas Svensson ve Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi ilk 11'de görevlendirdi.
52 yaşındaki teknik adam, takımını şu 11 ile sahaya sürdü:
"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham."
Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan Topçu yer aldı.
SERGEN YALÇIN, 1.386 GÜN SONRA TARAFTARIN ÖNÜNDE
Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.
Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.
Toplam bin 386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
SALİH UÇAN, 154 GÜN SONRA İLK 11'DE
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçıyla yaklaşık 5 ay sonra ilk 11'e döndü.
Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezon 31. haftada RAMS Başakşehir karşısında giydi.
Salih Uçan, 154 gün sonra yine RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'de formasına kavuştu.
SERGEN YALÇIN, TARAFTARI SELAMLADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmadan önce siyah-beyazlı taraftarları selamladı.
Taraftarların uzun süreli çağrısına kayıtsız kalmayan deneyimli teknik adam, kuzey tribününe giderek Beşiktaşlı taraftarların sevgisine alkışlarla karşılık verdi.
Asbaşkan Murat Kılıç ise maçtan önce Sergen Yalçın'a çiçek takdim etti.
CENGİZ ÜNDER, TARAFTARLARA 'ÜÇLÜ' ÇEKTİRDİ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder'e siyah-beyazlı taraftarlar ısınma bölümünde sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, kaptan Necip Uysal'dan Cengiz Ünder'i tribünlere getirmesini istedi.
28 yaşındaki kanat oyuncusu taraftarların isteğiyle kuzey tribününe giderek Beşiktaşlı futbolseverlere "üçlü" çektirdi.
12 DEV ADAM'A DESTEK
Karşılaşma öncesinde Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek verildi.
Athena grubunun "12 dev adam" şarkısı statta çalınırken yapılan anonsta "EuroBasket 2025'te final maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve Beşiktaş'ımızın göz bebeği Alperen Şengün'e yürekten başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.
YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINDA
Beşiktaş'ta 4 yeni transfer ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.
Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir karşısında "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verdi.
Öte yandan, Cerny ile Gökhan Sazdağı, ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU
Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yaptığı RAMS Başakşehir, Beşiktaş karşısında şu 11 ile maça başladı:
"Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Oliver Kemen, Miguel Crespo, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov."
BEŞİKTAŞ, ABRAHAM İLE KAÇIRDI
Karşılaşmanın 21. dakikadasında Beşiktaş atağında Rafa Silva, ceza sahası yayında bulunan Cenry'ye pasını verdi. Şık bir çalımla savunmadan sıyrılan Cerny, sağ alt köşeye şutunu çekti. Kaleci Muhammed'ten seken topa vuran Abraham, müsait pozisyondan yararlanamadı.
BAŞAKŞEHİR'DEN İLK TEHLİKE
Başakşehir'de Yusuf Sarı'nın 24. dakikada çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta yerden giden top yan ağlarda kaldı.
BEŞİKTAŞ, GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş'ta Bilal Toure karşılaşmanın 42. dakikasında sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak top savunmadan döndü. Seken top önünde bulan Jurasek, Abraham'a pasını verdi. Abraham'ın yakın mesafeden vuruşunda top auta çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem Abraham için ofsayt bayrağını kaldırdı.
İLK YARI GOL SESİ YOK
Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
ABRAHAM, DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş'ta Tamy Abraham, mücadelenin 53. dakikadasında sol ayağıyla yakın köşeye yerden yaptığı vuruşta direğe takıldı.
BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİKLİK
Karşılaşmanın 55. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz'ı oyuna sürdü.
BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ
Başakşehir'de Shomurodov, karşılaşmanın 71. dakikasında ceza sahası içinde sağ ayağının içiyle gelişine yerden yaptığı vuruşla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP GECİKMEDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, Cerny'nin topuk pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluştu. El Bilal Toure kaleye döner dönmez sağ ayağının içiyle sağ köşeye vurdu ve skorda dengeyi sağladı.
BAŞAKŞEHİR, 10 KİŞİ
Başakşehir'de Ba, 89. dakikada vakit geçirmesi sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
CENGİZ ÜNDER'LE BEŞİKTAŞ ÖNDE
Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, 90+1. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
ORKUN KÖKÇÜ'YE VAR'DAN KIRMIZI
Beşiktaş'ta VAR incelemesinin ardından 90+8. dakikada Orkun Kökçü direkt kırmızı kart gördü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.
24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...
