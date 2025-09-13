Sergen Yalçın'dan evine müthiş geri dönüş!

13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
0-2
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
0-1
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
1-2
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
2-1
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
2-0
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
4-0
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
0-0
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
1-0
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
3-1
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
0-1
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
3-3
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
2-4
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
0-2
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
3-0
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
2-1
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
0-0
13 Eylül
Everton-Aston Villa
0-0
13 Eylül
Fulham-Leeds United
1-0
13 Eylül
Newcastle-Wolves
1-0
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
0-3
13 Eylül
Brentford-Chelsea
0-04'
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
2-0
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
1-2
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
0-1
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
0-04'
13 Eylül
Cagliari-Parma
2-0
13 Eylül
Juventus-Inter
4-3
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
0-215'
13 Eylül
Nice-Nantes
1-0
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
22:05
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
3-1
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
3-090'
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
3-5
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
0-03'
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
0-12'
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
2-1
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
2-1
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-1
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
0-034'
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
2-0
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
0-017'
13 Eylül
Altach-LASK
1-0
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
3-0
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
3-1
13 Eylül
Thun-Basel
1-3
13 Eylül
FC Zürich-Servette
2-1
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
1-032'
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
3-1
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
3-1
13 Eylül
FC Porto-Nacional
1-0
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
3-1
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
1-1
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
2-2
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
2-1
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-1
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
2-2
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
2-2
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
1-1
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
0-3
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
1-0
13 Eylül
Swansea City-Hull City
2-2
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
0-1
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
0-1
13 Eylül
Wrexham-QPR
1-3
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
3-1
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
1-0
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
2-1
13 Eylül
Barnsley-Reading
3-2
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
0-1
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
0-2
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
1-1
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
2-3
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
1-1
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
2-1
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
1-1
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
1-1
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-0
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
1-0DA
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
0-0
13 Eylül
Modena-Bari
3-0
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
0-1
13 Eylül
Pescara-Venezia
2-2
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
1-1
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
0-274'
13 Eylül
Cadiz-Eibar
1-0
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
1-5
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
1-0
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
0-02'
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
2-1
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
2-2
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
1-149'
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
1-1
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
1-0
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
0-0
13 Eylül
Leixoes-Farense
0-2
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
2-0
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
5-0
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
1-0
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
0-0
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
0-2
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
5-1
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
1-0
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
0-2
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
1-2
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
1-4
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
2-2
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
1-4
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
0-4
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
0-5
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
3-1
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
6-1
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
3-1
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
2-1
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
1-2
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
3-2
13 Eylül
Egersund-Stabaek
1-1
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
1-2
13 Eylül
Ranheim-Aasane
5-2
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
0-1
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
1-5
13 Eylül
Start-Kongsvinger
2-3
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
1-0
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
0-045'
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
0-0
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
1-1
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
1-2
13 Eylül
Rangers-Hearts
0-2
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
3-3
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
0-5
13 Eylül
Ayr United-Ross County
1-1
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
0-0
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
0-2
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
5-0
13 Eylül
Atromitos-Aris
1-2
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
1-2

Sergen Yalçın'dan evine müthiş geri dönüş!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

calendar 13 Eylül 2025 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 22:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan evine müthiş geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada El Bilal Toure ve 90+1. dakikada Cengiz Ünder attı. Başakşehir'in golü ise 71. dakikada Shomurodov'dan geldi.

Başakşehir'de Ba, 89. dakikada vakit geçirmesi sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta VAR incelemesinin ardından 90+8. dakikada Orkun Kökçü direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını 6'ya çıkardı ve maç eksiğiyle 9. sırada yer aldı. Başakşehir ise 2 puanda kaldı.


Ligde gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, Karagümrük deplasmanında olacak.

SERGEN YALÇIN'IN KADROSU

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, takımdan ayrılan Ernest Muçi ile sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra Jonas Svensson ve Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi ilk 11'de görevlendirdi.

52 yaşındaki teknik adam, takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham."

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan Topçu yer aldı.

SERGEN YALÇIN, 1.386 GÜN SONRA TARAFTARIN ÖNÜNDE

Teknik direktör Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Toplam bin 386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 



SALİH UÇAN, 154 GÜN SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçıyla yaklaşık 5 ay sonra ilk 11'e döndü.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezon 31. haftada RAMS Başakşehir karşısında giydi.

Salih Uçan, 154 gün sonra yine RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'de formasına kavuştu.

SERGEN YALÇIN, TARAFTARI SELAMLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmadan önce siyah-beyazlı taraftarları selamladı.

Taraftarların uzun süreli çağrısına kayıtsız kalmayan deneyimli teknik adam, kuzey tribününe giderek Beşiktaşlı taraftarların sevgisine alkışlarla karşılık verdi.

Asbaşkan Murat Kılıç ise maçtan önce Sergen Yalçın'a çiçek takdim etti.

CENGİZ ÜNDER, TARAFTARLARA 'ÜÇLÜ' ÇEKTİRDİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder'e siyah-beyazlı taraftarlar ısınma bölümünde sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, kaptan Necip Uysal'dan Cengiz Ünder'i tribünlere getirmesini istedi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu taraftarların isteğiyle kuzey tribününe giderek Beşiktaşlı futbolseverlere "üçlü" çektirdi.

12 DEV ADAM'A DESTEK

Karşılaşma öncesinde Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek verildi.

Athena grubunun "12 dev adam" şarkısı statta çalınırken yapılan anonsta "EuroBasket 2025'te final maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve Beşiktaş'ımızın göz bebeği Alperen Şengün'e yürekten başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINDA

Beşiktaş'ta 4 yeni transfer ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.

Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir karşısında "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verdi.

Öte yandan, Cerny ile Gökhan Sazdağı, ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı. 



BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yaptığı RAMS Başakşehir, Beşiktaş karşısında şu 11 ile maça başladı:

"Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Oliver Kemen, Miguel Crespo, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov."

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM İLE KAÇIRDI

Karşılaşmanın 21. dakikadasında Beşiktaş atağında Rafa Silva, ceza sahası yayında bulunan Cenry'ye pasını verdi. Şık bir çalımla savunmadan sıyrılan Cerny, sağ alt köşeye şutunu çekti. Kaleci Muhammed'ten seken topa vuran Abraham, müsait pozisyondan yararlanamadı.

BAŞAKŞEHİR'DEN İLK TEHLİKE

Başakşehir'de Yusuf Sarı'nın 24. dakikada çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta yerden giden top yan ağlarda kaldı.

BEŞİKTAŞ, GOLE YAKLAŞTI

Beşiktaş'ta Bilal Toure karşılaşmanın 42. dakikasında sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak top savunmadan döndü. Seken top önünde bulan Jurasek, Abraham'a pasını verdi. Abraham'ın yakın mesafeden vuruşunda top auta çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem Abraham için ofsayt bayrağını kaldırdı.

İLK YARI GOL SESİ YOK

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

ABRAHAM, DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş'ta Tamy Abraham, mücadelenin 53. dakikadasında sol ayağıyla yakın köşeye yerden yaptığı vuruşta direğe takıldı.

BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmanın 55. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz'ı oyuna sürdü.

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ

Başakşehir'de Shomurodov, karşılaşmanın 71. dakikasında ceza sahası içinde sağ ayağının içiyle gelişine yerden yaptığı vuruşla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, Cerny'nin topuk pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluştu. El Bilal Toure kaleye döner dönmez sağ ayağının içiyle sağ köşeye vurdu ve skorda dengeyi sağladı. 



BAŞAKŞEHİR, 10 KİŞİ

Başakşehir'de Ba, 89. dakikada vakit geçirmesi sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

CENGİZ ÜNDER'LE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, 90+1. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

ORKUN KÖKÇÜ'YE VAR'DAN KIRMIZI

Beşiktaş'ta VAR incelemesinin ardından 90+8. dakikada Orkun Kökçü direkt kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.

24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

