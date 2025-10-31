Sergen Yalçın'dan derbi için Ndidi'ye özel görev!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi planlarını Wilfred Ndidi üzerinden kuruyor.
Sergen Yalçın'ın topu rakibine bırakıp, doğru yerleşimle alan kapatarak farklı bir taktik denemesi bekleniyor.
Takımın saha dizilişinde teknik ekibin en güvendiği oyuncu Ndidi, rakibin oyununu bozan bir futbol oynayacak.
