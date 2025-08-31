Sergen Yalçın'dan 3 transfer talebi

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı.
Beşiktaş'a tekrardan gelen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan en önemli isteği ise 3 transferin aciliyetle bitirilmesi oldu.
SERDAL ADALI'DAN TALEPLERİ
Sergen Yaçın, Başkan Adalı'dan ilk talep olarak sağ bek, sol kanat ve sağ kanat transferlerinin bitirilmesini istedi.
Hücumdaki etkinliğin artması için bu mevkilere transferin şart olduğunu söyleyen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda Serdal Adalı, transfer çalışmalarına başladı.
