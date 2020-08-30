Sergen Yalçın, Cyle Larin için karar verdi!

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş forvet konusunda sıkıntı çekiyor. Kartal'da kadroda yer alan Cyle Larin'in takımda tutulması kararlaştırıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın, Cyle Larin için karar verdi!
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30 Ağustos 2020 09:42
Beşiktaş'ta forvet arayışı sürerken kadroda yer alan Cyle Larin'in takımda tutulması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz sezonu Belçika'nın Zulte Waregem takımında kiralık geçiren ve başarılı olan Larin, hem yönetimin hem de teknik heyetin dikkatini çekiyor.

Sadece PAOK maçında attığı golle değil, antrenmanlardaki performansı ve özel yaşamındaki düzeniyle de dikkat çeken Larin için, teknik heyetin olumlu rapor vereceği bildirildi. Yeni sezona iki forvet transferiyle girmek isteyen teknik heyetin, bu konudaki son kararını ise hazırlık maçlarındaki performansına göre vereceği kaydedildi.

Larin'in sınıfı geçmesi durumunda Beşiktaş Yönetimi ikinci forvet arayışlarını ise askıya alacak.

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