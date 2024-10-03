Sergen Yalçın Alman ekibinden teklif aldığını açıkladı

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Alman temsilcisi Schalke'den teklif aldığını doğruladı.

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Sergen Yalçın Alman ekibinden teklif aldığını açıkladı
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03 Ekim 2024 10:28
Son güncelleme 03 Ekim 2024 10:42
Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam Akdeniz ekibi ile çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şu sıralar boşta bulunan Sergen Yalçın Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

'SCHALKE'DEN TEKLİF ALDIM AMA...'

51 yaşındaki teknik adam, "Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün iddiaları var. Doğru mu?" sorusuna "Öyle bir teklif geldi ama antrenörlük yapmayı düşünmüyorum şu an. Rahatım burada yani kış geldi. Stüdyo güzel, kıyafetlerimiz güzel, renkler güzel, muhabbet makara güzel, salla eleştir" cevabını verdi.

'KUNTZ TAM BİR BALTAYDI'

"Buna bile gol attırdım dediğin bir santrfor var mı?" sorusuna ise Sergen Yalçın "Stefan Kuntz. Tam bir baltaydı adam futbolcuyken" karşılığını verdi. Sergen Yalçın, A Milli Takım eski teknik direktörü Kuntz ile Beşiktaş'ta bir dönem birlikte top koşturmuştu. 

 
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