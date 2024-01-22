Sergej Jakirovic: "Ryan Kent'i istiyoruz"

Dinamo Zagreb teknik direktörü Sergej Jakirovic katıldığı basın toplantısında Ryan Kent ile ilgili flaş açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sergej Jakirovic: 'Ryan Kent'i istiyoruz'
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22 Ocak 2024 20:19
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak süre bulmakta zorlandığı için takımdan gönderilmesine karar verilen Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.

HIVRATLAR İSTİYOR

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Sergej Jakirovic, Ryan Kent'i kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

Sergej Jakirovic katıldığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz."

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 15 maçta süre bulabilen Ryan Kent bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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