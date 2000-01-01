Serge Ibaka, LA Clippers'ta!

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Serge Ibaka'nın LA Clippers ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul ettiğini duyurdu.



Wojnarowski, Ibaka'nın sözleşmesinin ikinci yılının bir oyuncu opsiyonu içerdiğini belirtti.



Clippers, Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalayan Montrezl Harrell'in yerine geçecek olan Ibaka'yı almak için tam 9.25 milyon dolarlık orta düzey istisnasını kullanıyor.



31 yaşındaki oyuncu, önceki takımı Toronto Raptors organizasyonuna ve taraftarlara sosyal medyada teşekkür ederek, takımla geçirdiği dört buçuk yıllık görevinin sona erdiğini doğruladı:



"Toronto, Kanada ve Raptors'ın benim için ne anlama geldiğini nasıl açıklayabilirim? Üç yıldan uzun bir süre önce yeni bir ülkeye ve yeni bir takıma gelmiştim ve ilk günden beri kendimi evimde hissetmiştim. Bu şehir, bu taraftarlar ve bu organizasyon için oynadığımdan ötürü gerçekten şanslı hissediyorum... Bu yolculukta gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım.



Larry Tanenbaum'a, MLSE'ye ve tüm Toronto Raptors organizasyonuna teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularıyla ilgilenen gerçekten harika bir organizasyon ve onlarla birlikte bir NBA şampiyonu olduğum için minnettarım. Yanımda harika takım arkadaşlarım, ön büro ve personel vardı. Ve elbette rakipsiz bir taraftar kitlesi. Bu yüzden teşekkürler Toronto. Teşekkürler Kanada. Ve teşekkürler Raptors. Sonsuza kadar sizden biri olacağım."



Raptors ile üç küsür sezonluk döneminin ardından Ibaka, Los Angeles'ta eski takım arkadaşı Kawhi Leonard ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Hem Ibaka hem de Leonard, 2019'daki Raptors şampiyonasında önemli roller oynamışlardı.



30 yaşındaki Ibaka, geçtiğimiz sezon oynadığı 55 maçta 15.4 sayı, 8.2 ribaund ve 0.8 blok ortalamaları kaydetmişti. Los Angeles'la birlikte beş numarada veya ilk beş pivotu Ivica Zubac'ın yanında dört numarada oynaması muhtemel olarak görülüyor.



