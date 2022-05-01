Serdar Saatçı: "Fenerbahçe maçında oynarım"

Beşiktaşlı Serdar Saatçı, Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Saatçı: 'Fenerbahçe maçında oynarım'
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01 Mayıs 2022 18:22
Beşiktaşlı Serdar Saatçı, Yukatel Kayserispor maçının ardından konuştu.

Attığı golle ilgili konuşan Serdar Saatçı "Golü attım ama çok bir duygu hissetmiyorum. Aileme ve sevdiğim bir kişiye armağan etmek istiyorum. İnşallah nicelerini atarım." dedi.

Serdar Saatçı ayrıca "Taraftarımızdan Allah razı olsun, hep beni desteklediler. Ben de onları seviyorum. Hoca forma verirse, Fenerbahçe maçında oynarım." açıklamasını yaptı.

 

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