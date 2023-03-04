Serdar Dursun: "Ferdi 30 milyon euro"

Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ferdi'nin takım arkadaşı Serdar Dursun, bu paylaşıma, "30 milyon euro" şeklinde yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Serdar Dursun: 'Ferdi 30 milyon euro'
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04 Mart 2023 22:49
Fenerbahçe'nin, Kayserispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette başrol oynayan isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından, "Ülkece zor günlerden geçiyoruz, galibiyetimizi ve attığım golü depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve kahraman kurtarma ekiplerine hediye ediyorum. Kalbim hep sizinle olacak, yaralarımızı hep birlikte saracağız." paylaşımını yaptı.

Fenerbahçeli Serdar Dursun, takım arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşının paylaşımının altına "30 milyon euro" yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun'un paylaşımlarını kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.

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