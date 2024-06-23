Serdar Dursun Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve talipleri olan Serdar Dursun, Sarı-Lacivertli ekipten haber bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun Fenerbahçe'yi bekliyor
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23 Haziran 2024 09:48
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren Serdar Dursun'a teklif yağıyor.

YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR

Kore ve Çin'den iki teklif alan oyuncuya 1. Lig ekibi Amedspor da dudak uçuklatan bir öneri sunmuştu.

Önünde birçok seçenek olan Serdar Dursun ise Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili kararı vermesini bekliyor.



İlk görüşmeyi Sarı-Lacivertliler'le yapma kararı alan başarılı golcünün, sonrasında ise geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

11 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe ile 11 resmi maça çıkan Serdar Dursun bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

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