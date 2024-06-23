Serdar Dursun Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren Serdar Dursun'a teklif yağıyor.
YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR
Kore ve Çin'den iki teklif alan oyuncuya 1. Lig ekibi Amedspor da dudak uçuklatan bir öneri sunmuştu.
Önünde birçok seçenek olan Serdar Dursun ise Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili kararı vermesini bekliyor.
İlk görüşmeyi Sarı-Lacivertliler'le yapma kararı alan başarılı golcünün, sonrasında ise geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.
11 MAÇA ÇIKTI
Devre arasında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe ile 11 resmi maça çıkan Serdar Dursun bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR
Kore ve Çin'den iki teklif alan oyuncuya 1. Lig ekibi Amedspor da dudak uçuklatan bir öneri sunmuştu.
Önünde birçok seçenek olan Serdar Dursun ise Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili kararı vermesini bekliyor.
İlk görüşmeyi Sarı-Lacivertliler'le yapma kararı alan başarılı golcünün, sonrasında ise geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.
11 MAÇA ÇIKTI
Devre arasında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe ile 11 resmi maça çıkan Serdar Dursun bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.