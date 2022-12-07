Serdar Dursun: 'Artistlik olsun diye öyle vurmuyorum'

Fenerbahçe'nin milli golcüsü Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından konuştu.



Kampı değerlendiren milli golcü, "Hazırlık dönemi kolay olmuyor, idmanlar, maçlar. Forvet bölgesinde bir eksiklik vardı. Benim için de bu bir şans oldu. 3 kez ilk 11 oynadım. Bu benim için çok önemli. 2 aydır oynamıyordum. ilk 11 oynarsam, elimden gelen katkıyı yaparım demiştim. Elimden geleni yapıyorum. Oynayınca goller asistler geliyor. Bugün zaman zaman kötü oynadım, zaman zaman iyi oynadım. Takım olarak iyi bir maç çıkardık. Ben de performansından memnunum." dedi.



"ARTİSTLİK OLSUN DİYE ÖYLE VURMUYORUM"



Kaçırdığı penaltıyla ilgili gelen soruya Serdar Dursun, "Repertuarımda birkaç penaltı tekniğim var. Ben her gün bunu çalışıyorum. Bazı insanlar bunu dalga geçer gibi görüyor, ne yapıyor diyorlar. Benim sürekli çalışıyorum. Artistlik olsun diye vurmuyorum. Penaltıda yanlış bir karar verdim. Atamadım." cevabını verdi.



"TRABZON ZOR DEPLASMAN"



"Gün geçtikçe takımın bir kazanma alışkanlığı var. Maçı döndürecek oyuncular, taktik ve sistemimiz var." diyen Serdar Dursun, lig sonrasındaki zorlu Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, "Zor bir deplasmanda, Trabzon deplasmanında başlayacağız. Ancak biz Fenerbahçe'yiz. Camia olarak kenetlenip bu zorlu maçı da atlatacağız. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçları, şampiyonluk maçlarıdır. Yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.



"BREZİLYA AĞIR FAVORİ"



Dünya Kupası hakkında görüşü sorulan Serdar Dursun, "Baştan beri Brezilya diyorum. Brezilya ağır favori benim için. Herkes Messi'yi bekliyor. Portekiz'in de kaliteli oyuncuları var. İyi bir sistemleri var." cevabını verdi.



"STİLİM IBRAHIMOVIC'E YAKIN"



'Dursunaldo' lakabı ve oyun tarzıyla alakalı gelen soruya ise Milli golcü, "Benim stilimi soruyorsanız Ibrahimovic daha yakın. Dünyanın en iyisi dersen Messi derim. Ronaldo da muhteşem bir oyuncu." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.



