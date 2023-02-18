Serdar Dursun'a Avrupa'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Serdar Dursun'a Polonya ekibi Rakow talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'a Avrupa'dan sürpriz talip
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18 Şubat 2023 17:09
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve Serdar Dursun'un aranan profil olduğuna yer verildi.

Fenerbahçe'de yedek pozisyonuna düşen milli oyuncunun yakın zamanda kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Serdar Dursun, bu maçlarda 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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