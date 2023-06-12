Serdar Aziz: 'Reaksiyon verdik'

Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, Başakşehir finalinin ardından konuştu.
Kupanın kazanılmasını değerlendiren deneyimli oyunucu, şu sözleri kullandı;
"Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmaktı. Bu maça da biraz moralimiz bozuk çıktık. Böyle bir reaksiyon verdiğimiz için takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu çok önemliydi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, iyi bir karakter koyduk ortaya. Taraftarlarımıza armağan olsun. Gelecek yıl da inşallah hem Süper Lig'i hem de bu kupayı kazanırız. Bu kulüp kupalara alışkın. İnşallah bundan sonra bütün kupaları Allah'ın izniyle alacağız. Uzun süredir oynamıyordum. Mücadele etmem gerekiyordu Fenerbahçe için. Ortaya karakter koymak lazımdı, herkes koydu. Herkesi tebrik ediyorum."
Kupanın kazanılmasını değerlendiren deneyimli oyunucu, şu sözleri kullandı;
"Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmaktı. Bu maça da biraz moralimiz bozuk çıktık. Böyle bir reaksiyon verdiğimiz için takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu çok önemliydi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, iyi bir karakter koyduk ortaya. Taraftarlarımıza armağan olsun. Gelecek yıl da inşallah hem Süper Lig'i hem de bu kupayı kazanırız. Bu kulüp kupalara alışkın. İnşallah bundan sonra bütün kupaları Allah'ın izniyle alacağız. Uzun süredir oynamıyordum. Mücadele etmem gerekiyordu Fenerbahçe için. Ortaya karakter koymak lazımdı, herkes koydu. Herkesi tebrik ediyorum."