Serdar Aziz, Fenerbahçe ile devam!

Fenerbahçe'nin Serdar Aziz ile yollarını ayıracağı yönündeki iddialar için ilk açıklama geldi: "Kulüpten bize bir bilgi verilmedi"

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Serdar Aziz, Fenerbahçe ile devam!
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23 Eylül 2020 14:24
SPORX ÖZEL: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en iyi performans sergileyen futbolcularından biri olan ve bu sezon da iyi bir kamp dönemi geçiren Serdar Aziz ile sarı-lacivertli kulüp arasında "iplerin koptuğu" haberi hakkında flaş bir açıklama geldi.

Serdar Aziz'in menajeri, Fenerbahçe'den şu ana kadar kendilerine hiçbir bilgilendirme gelmediğini vurgulayarak, "Fenerbahçe kulübünden bize hiçbir bilgi gelmedi; dolayısıyla Serdar Aziz için çıkan haberlerin bizim için bir anlamı yok. Serdar Aziz çok iyi bir profesyoneldir ve hem sportif hem de psikolojik olarak her zaman çok dayanıklıdır; bu çıkan haberlerden asla etkilenmez" dedi.

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunun altını çizen milli futbolcunun menajeri, "Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ve Serdar da teknik ekibin takdiri doğrultusunda hizmet vermeye devam edecek. Serdar, futbolun olası sürprizleri karşısında her zaman dayanıklıdır. Serdar, dün olduğu gibi bugün de yarın da Fenerbahçe'ye hizmet verecek" şeklinde konuştu.



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