Serdar Aziz'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası forma şansı bulma ihtimali düşen Serdar Aziz'e, Al-Wasl SC talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'e sürpriz talip
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05 Şubat 2024 23:45
Kış transfer döneminde kadrosuna 2 stoper takviyesi yapan Fenerbahçe'de eldeki stoperlerden Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wasl SC, Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'e talip oldu.

Haberin detaylarında ise Serdar Aziz'in, "Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum" diyerek, sezon sonunda görüşmek istediği yer aldı.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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