Kadrosuna takımın seviyesini yükseltecek takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol pazarına yoğunlaştı.



Siyah beyazlıların gündeminde ise iki oyuncu var. Javi Puado ve Yaser Asprilla...



Espanyol, Puado'nun sona eren sözleşmesini uzatmayı hedeflerken 27 yaşındaki sol kanatla Beşiktaş'ın yanı sıra Real Sociedad ve Atletico Madrid de ilgileniyor. Oyuncunun Espanyol'la devam etme konusunda henüz karar vermediği, diğer teklifleri gördükten sonra bir yol haritası belirleyeceği ifade edildi.



Beşiktaş, Girona ile mukavelesi 2030'a kadar devam eden Yaser Asprilla için de temaslarını sıklaştırdı. Siyah beyazlılar, İspanyol ekibinin geçtiğimiz yaz Watford'dan 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 21 yaşındaki sağ kanadı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı hedefliyor. İki futbolcunun durumlarının önümüzdeki iki haftalık süreçte netlik kazanması bekleniyor.



SERDAL ADALI İSPANYA'DA GÖRÜŞTÜ



Başkan Serdal Adalı'nın Asprilla ve Puado transferi için İspanya'ya gittiği de öne sürüldü.



ASPRILLA KİMDİR?



19 Kasım 2003 doğumlu Yaser Asprilla, Kolombiya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici genç yeteneklerden birisi olarak ön plana çıkıyor. Baş mevkii sağ kanat olmasına rağmen, 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.



PUADO KİMDİR?



Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Javi Puado, futbola Espanyol'un altyapısında başladı. Bir dönem Real Zaragoza'da kiralık oynadıktan sonra kulübüne döndü. 25 Mayıs 1998 doğumlu Puado, 8 milyon Euro piyasa değerine sahip.







