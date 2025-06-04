Serdal Adalı: 'Gedson'u bir yere yollamam'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"TEMKİNLİ GİDİYORUZ"



Gedson'a yoğun ilgi olduğunu belirten Adalı, "Gedson ile ilgili kesinleşen bir şey yok. Taliplisi çok. Bu sene de vardı, kışın da vardı. Ancak daha iyisini bulup getirme konusunda Gedson transferi sıkıntı olacak. O yüzden daha temkinli gidiyoruz" dedi.

Başkan Adalı, Gedson'un Beşiktaşlı duruşunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Adalı, Gedson'un bonservisinin tamamının Beşiktaş'a ait olmadığını hatırlatarak,dedi. Ayrıca Adalı, Gedson ile 5 yıllık yeni sözleşme konusunda görüşmeler yaptıklarını ve devam etmeyi planladıklarını açıkladı.