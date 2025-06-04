Serdal Adalı: 'Gedson'u bir yere yollamam'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"TEMKİNLİ GİDİYORUZ"
Gedson'a yoğun ilgi olduğunu belirten Adalı, "Gedson ile ilgili kesinleşen bir şey yok. Taliplisi çok. Bu sene de vardı, kışın da vardı. Ancak daha iyisini bulup getirme konusunda Gedson transferi sıkıntı olacak. O yüzden daha temkinli gidiyoruz" dedi.
"KAL DERSEK 'BEN GİDECEĞİM' DİYE TUTTURACAK BİRİ DEĞİL"
Başkan Adalı, Gedson'un Beşiktaşlı duruşunu vurgulayarak, "Gedson'la konuşuyoruz. Beşiktaşlıyım diyecek karakterde bir çocuk. Kal dersek 'ben gideceğim' diye tutturacak biri değil. Geçen devre arasına kadar o bölgede en az maaş alan oyuncuydu. Devre arasında bazı iyileştirmeler yaptık" ifadelerini kullandı.
"BENFICA'DAN %50'SİNİ ALMADIKTAN SONRA GEDSON'U YOLLAMAM"
Adalı, Gedson'un bonservisinin tamamının Beşiktaş'a ait olmadığını hatırlatarak, "Gedson'un bonservisindeki diğer yüzde 50'yi de Benfica'dan almadıktan sonra Gedson'u bir yere yollama taraftarı değilim" dedi. Ayrıca Adalı, Gedson ile 5 yıllık yeni sözleşme konusunda görüşmeler yaptıklarını ve devam etmeyi planladıklarını açıkladı.
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