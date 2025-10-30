30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
Karaköprü -Rizespor
0-3
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
Cagliari-Sassuolo
1-2
Pisa-Lazio
0-0

Serdal Adalı, derbi öncesi Beşiktaşlı futbolcularla buluştu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbi öncesi moral yemeğinde futbol takımıyla bir araya geldi.

calendar 30 Ekim 2025 16:26 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 16:45
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de 2 Kasım Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak siyah-beyazlı futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemekte yönetim kurulu üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Aykut Torunoğulları ile Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.

Takımın durumu hakkında teknik direktör Sergen Yalçın ile görüş alışverişinde bulunan Serdal Adalı, futbolculara başarı diledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
