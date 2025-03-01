Serdal Adalı'dan Divan Kurulu sonrası açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı sonrası kendi X hesabından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı'dan Divan Kurulu sonrası açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 15:22
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı sonrasında kişisel X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde: 

"Bugün Divan Kurulu toplantımıza katılım sağlayarak Beşiktaşımıza sahip çıkan, takdir ve desteklerini ileten değerli Divan Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.

Bugün konuştuğumuz endişe verici tablolar, camiamızın desteği ve hep birlikte yapacağımız çalışmalarla olumluya dönecek, Beşiktaşımızın başlayan yükselişi tüm hızıyla devam edecektir.

Hiçbir Beşiktaşlı umutsuzluğa kapılmasın!

Daha umutlu tablolarla, daha güzel günlerde bir araya geleceğimize inancım tamdır.

Bu vesileyle bir kez daha camiamızın mübarek Ramazan ayının camiamız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor; Ramazan ayının gerektirdiği birlik beraberlik, hoşgörü, kardeşlik duygularının Beşiktaşımızda hakim olmasını temenni ediyorum. Bu akşam kendi sahamızda oynayacağımız Kayserispor mücadelesinde futbol takımımıza başarılar diliyorum.

Camiamıza saygı ve sevgilerimle..."
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery