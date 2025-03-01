Serdal Adalı'dan Divan Kurulu sonrası açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı sonrasında kişisel X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Bugün Divan Kurulu toplantımıza katılım sağlayarak Beşiktaşımıza sahip çıkan, takdir ve desteklerini ileten değerli Divan Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.
Bugün konuştuğumuz endişe verici tablolar, camiamızın desteği ve hep birlikte yapacağımız çalışmalarla olumluya dönecek, Beşiktaşımızın başlayan yükselişi tüm hızıyla devam edecektir.
Hiçbir Beşiktaşlı umutsuzluğa kapılmasın!
Daha umutlu tablolarla, daha güzel günlerde bir araya geleceğimize inancım tamdır.
Bu vesileyle bir kez daha camiamızın mübarek Ramazan ayının camiamız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor; Ramazan ayının gerektirdiği birlik beraberlik, hoşgörü, kardeşlik duygularının Beşiktaşımızda hakim olmasını temenni ediyorum. Bu akşam kendi sahamızda oynayacağımız Kayserispor mücadelesinde futbol takımımıza başarılar diliyorum.
Camiamıza saygı ve sevgilerimle..."
Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Bugün Divan Kurulu toplantımıza katılım sağlayarak Beşiktaşımıza sahip çıkan, takdir ve desteklerini ileten değerli Divan Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.
Bugün konuştuğumuz endişe verici tablolar, camiamızın desteği ve hep birlikte yapacağımız çalışmalarla olumluya dönecek, Beşiktaşımızın başlayan yükselişi tüm hızıyla devam edecektir.
Hiçbir Beşiktaşlı umutsuzluğa kapılmasın!
Daha umutlu tablolarla, daha güzel günlerde bir araya geleceğimize inancım tamdır.
Bu vesileyle bir kez daha camiamızın mübarek Ramazan ayının camiamız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor; Ramazan ayının gerektirdiği birlik beraberlik, hoşgörü, kardeşlik duygularının Beşiktaşımızda hakim olmasını temenni ediyorum. Bu akşam kendi sahamızda oynayacağımız Kayserispor mücadelesinde futbol takımımıza başarılar diliyorum.
Camiamıza saygı ve sevgilerimle..."