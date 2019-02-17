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Şenol Güneş'in gidişi Guti için şans!

Sezon sonunda Milli Takım'a gitmesi beklenen Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş dışarıdan bir hoca getirmeyecek. İspanyollara göre, Beşiktaş yönetiminin Guti hakkındaki görüşü olumlu.

Kaynak: Akşam
Şenol Güneş'in gidişi Guti için şans!
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17 Şubat 2019 08:53
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra kimin teknik direktör olacağı, bugünlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

TFF yönetimiyle görüşmeler yaptığını doğrulayan Şenol Güneş'in, sezon sonu gelmeden ayrılma ihtimali de var. Beşiktaş yönetiminin ise bu konuda B Planı'nın Guti olduğu iddia edildi. İspanyol basını, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve gelen İspanyol teknik adamın, göreve devam etmesinin en güçlü ihtimal haline geldiğini savundu. İspanyollar bu konuda Beşiktaş yönetimiyle Guti arasında yapılan görüşmelerin olumlu olduğunu da bildirdi.

ALTERNATİFLER VAR

Julen Lopetegui'nin sezon başında Real Madrid'te başarısız olması ve gönderilmesinin ardından Guti Hernandez'in ismi teknik direktör adayları arasında geçmiş ancak bu proje gerçekleşmemişti.

As Gazetesi, "Güneş'in gidişinden sonra ikinci koç olan Guti'nin yükselme şansı var. Başkan Fikret Orman da kulübün karakterini bilen Guti hakkında olumlu düşünüyor. Real Madrid'in alt kategorilerinde bu potansiyelinin olduğunu gösterdi" yorumu yaptı. Guti'nin gelmesi halinde İspanya'dan yetenekli oyuncular getirebileceği de vurgulandı.

 

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