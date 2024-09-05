Şenol Güneş, Trabzonspor'un başındaki ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk antrenmanında dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışmaları yapıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, Trabzonspor'un başındaki ilk antrenmanına çıktı
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05 Eylül 2024 21:50
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk antrenmanına çıktı.

Dinamik ısınma ile başlayan antrenman geçişli rondo çalışması, 7'ye 2 ve dar alanda oyun ile devam etti. İdman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladık." ifadelerine yer verilirken Şenol Güneş'in takımın başındaki antrenmanından görseller paylaşıldı.

 
 
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