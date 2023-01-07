Şenol Güneş'ten Ozan Tufan sözleri

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Ozan Tufan'ın transferine ilişkin dedikodularla ilgili konuştu.



Güneş açıklamasında, "Ozan Tufan transferi çok konuşuluyor. Sosyal medyada çok itirazlar var. Tıpkı Burak Yılmaz sürecinin aynı yaşanıyor. Siz Burak Yılmaz'a kefil olmuştunuz. Ben kefilim, hatırım için ses çıkarmayın demiştiniz. Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz için sessiz kaldı ve bağrına bastı. Aynı şey Ozan Tufan için geçerli olabilir mi? Ona da bir kefalet verir misiniz? " sözlerini kullandı.



Hull Cityli Ozan Tufan'la görüşmediğini söyleyen Güneş, "Ozan Tufan'la görüşmem olmadı. Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Teknik olarak olumlu tarafı var. Türk oyuncu olarak avantajı var. Ekonomik avantajı nedir bilmiyorum. Mevki olarak defansta oyuncu düşünüyorum. Bir numara istediğim bu. Mümkünse daha düşük yaşta oyuncular almayı düşünüyoruz. Transferlerin hepsi konuşmaya muhtaç. Kimsenin garantisini görmüyorum. Şimdilik kaleci alacak gibi durmuyoruz." diye konuştu.



Güneş Ozan Tufan da dahil hiçbir oyuncuya kefil olmayacağını belirterek Burak Yılmaz örneğini verdi ve "Hiçbir oyuncuya kefil olmak doğru değil. Daha önce alınırken taraftardan çekinerek alınmadı. Burak, gayet iyi işler yaptı. Onun hikayesini siz yazın. Burak, Beşiktaşlı zaten. Çok saygı duyduğum bir oyuncu. İşini iyi yaptı. Ozan Tufan iyi bir çıkış yaptı, daha sonra bir dalgalanma yaşadı. Şimdi İngiltere'de oynuyor. Bir yorum yaparsam havada kalır." diyerek açıklamalarını noktaladı.



TRİBÜNDEN 'İSTEMİYORUZ' SÖZLERİ



Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar, Ozan Tufan ile ilgili tezahürat yaptı.



Beşiktaş'a transferi gündemde olan Ozan Tufan ile ilgili taraftarlar, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratı yaparak tavrını ortaya koydu.



CEYHUN KAZANCI "İSTİYORUZ" DEMİŞTİ



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.





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