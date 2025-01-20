Şenol Güneş'ten maç sonu transfer mesajı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"PENALTI POZİSYONU KEŞKE OLMASAYDI"
Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "İkinci yarının ilk maçıydı, iyi başladık. Taraftarın beklediği güzel oyun ve iyi sonuç sahaya yansıdı. Daha dikkatli olmamız gereken yerler var, kazanırken ders çıkarmak çok önemli. Bütün oyuncular mutlu oldu, hepimizi mutlu ettiler. Herkese keyif verdi oyuncular. İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız." dedi.
"TRANSFERLER OLACAK"
Transfer sorusuna cevap veren deneyimli çalıştırıcı, "Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin."ifadelerini kullandı. Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde daha önce çok puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyiye gidiyoruz. Bugün de mutlaka kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bulunduğumuz yer takımı da yönetimi de bizi de taraftarı da rahatsız ediyordu." dedi.
"DERSLER ÇIKARMALIYIZ"
Gol yemeden goller atmanın sevindirici olduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti:
"Oyuncular mutlu oldu, taraftarı mutlu ettiler bizi de mutlu ettiler. Daha fazla gol atmak ve daha iyi oynamak için dersler çıkarmalıyız. Bunu hep söylüyorum sadece kaybettiğimiz zaman dersler çıkarmıyoruz, bazen kazanırken de çıkarmak lazım. Takımın genel güven yapısı geliştikçe oyun kalitesi de daha fazla artıyor. Rakibe bugün kaybetsek o bizi geçiyordu. Enteresan bir durum. Puan durumuna fazla bakmıyorum canımı sıkmasın diye. Şu anda yukarıya doğru ivmelendik. İnşallah devam eder."
"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"
Güneş, ikinci yarının ilk maçını kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra önümüzde maçlar var. Kayseri, arkasından kupa maçı İskenderun ve Eyüpspor maçı var. Bu 3 maça odaklanmak durumundayız. Haftayı BAY geçiyoruz. Arkadaşlara izin verdik, toparlanıp ondan sonra yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftar da destek oldu teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
"PES ETMEK DİYE BİR ŞEY YOK"
Şenol Güneş zor dönemlerde yorulup pes etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya da, "Pes etmek diye bir şey yok. Ama üzüldüğüm doğrudur. İşimizi iyi yapacağız. Mühim olan orada durup toparlanmak." dedi.
Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"PENALTI POZİSYONU KEŞKE OLMASAYDI"
Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "İkinci yarının ilk maçıydı, iyi başladık. Taraftarın beklediği güzel oyun ve iyi sonuç sahaya yansıdı. Daha dikkatli olmamız gereken yerler var, kazanırken ders çıkarmak çok önemli. Bütün oyuncular mutlu oldu, hepimizi mutlu ettiler. Herkese keyif verdi oyuncular. İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız." dedi.
"TRANSFERLER OLACAK"
Transfer sorusuna cevap veren deneyimli çalıştırıcı, "Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin."ifadelerini kullandı. Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde daha önce çok puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyiye gidiyoruz. Bugün de mutlaka kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bulunduğumuz yer takımı da yönetimi de bizi de taraftarı da rahatsız ediyordu." dedi.
"DERSLER ÇIKARMALIYIZ"
Gol yemeden goller atmanın sevindirici olduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti:
"Oyuncular mutlu oldu, taraftarı mutlu ettiler bizi de mutlu ettiler. Daha fazla gol atmak ve daha iyi oynamak için dersler çıkarmalıyız. Bunu hep söylüyorum sadece kaybettiğimiz zaman dersler çıkarmıyoruz, bazen kazanırken de çıkarmak lazım. Takımın genel güven yapısı geliştikçe oyun kalitesi de daha fazla artıyor. Rakibe bugün kaybetsek o bizi geçiyordu. Enteresan bir durum. Puan durumuna fazla bakmıyorum canımı sıkmasın diye. Şu anda yukarıya doğru ivmelendik. İnşallah devam eder."
"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"
Güneş, ikinci yarının ilk maçını kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra önümüzde maçlar var. Kayseri, arkasından kupa maçı İskenderun ve Eyüpspor maçı var. Bu 3 maça odaklanmak durumundayız. Haftayı BAY geçiyoruz. Arkadaşlara izin verdik, toparlanıp ondan sonra yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftar da destek oldu teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
"PES ETMEK DİYE BİR ŞEY YOK"
Şenol Güneş zor dönemlerde yorulup pes etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya da, "Pes etmek diye bir şey yok. Ama üzüldüğüm doğrudur. İşimizi iyi yapacağız. Mühim olan orada durup toparlanmak." dedi.