Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'ye özel çalışma

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı için duran toplarla ilgili ekstra çalışmalar yaptırıyor.

, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'ye özel çalışma
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31 Ekim 2024 12:42
Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın istatistikleri dikkat çekiyor.

Trabzonspor, verilerine göre 2014-2015'ten bu yana maç başına en az isabetli şut çektiği (4.1) Süper Lig sezonunu yaşıyor. Fenerbahçe ise maç başına kalesine en az şut gelen (2.6) ve rakiplerini en düşük gol beklentisinde (xG 0.66) tuttuğu sezonu geçiriyor.

GÜNEŞ'TEN ÖZEL ÇALIŞMA

Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş, pazar günü iç sahadaki derbide hücumda daha üretken ve istekli bir takım ortaya çıkartmak istiyor. Duran toplarla ilgili de ekstra çalışmalar yaptırıyor.

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