Şenol Güneş, Süper Lig'de rekor kırdı!

Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı.

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Şenol Güneş, Süper Lig'de rekor kırdı!
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25 Kasım 2024 20:23
Trabzonspor - Adana Demirspor maçında kariyerinin 621. karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş önemli bir başarıya imza attı.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı.

"Bu maçla birlikte Süper Lig'de 621 maçla en çok karşılaşmaya çıkan ikinci teknik adam oluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt beren Güneş, "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.

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