Şenol Güneş, ligi galibiyetle noktalamak istiyor

Beşiktaş'ta tüm gözler sezonun kapanış karşılaşması olan Konyaspor maçına çevrildi. Son haftaya ezeli rakibi F.Bahçe ile aynı puanda giren siyah-beyazlılar, Konya karşılaşmasını kazanarak ikili averajdaki üstünlüğünü de kullanarak sezonu ikinci sırada tamamlamayı planlıyor.
Futbolcularıyla özel bir görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Elbette hedefimiz mutlu sona ulaşmaktı ama beklenmedik kayıplar nedeniyle bunu başaramadık"dedi.
SON DÜDÜK ÇALSIN, KONUŞACAĞIZ
Tecrübeli teknik adam, "İlk günden bu yana bizi sonuna kadar destekleyen, her daim yanımızda olan taraftarımıza sevinç çığlıkları attıramadık. Şimdi önümüzdeki Konyaspor maçını kazanarak sezonu ikinci sırada tamamlayalım ve camiamıza en azından bir tebessüm ettirelim." Şenol hoca, sözleşmesi sona erecek ve kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili olarak da, "Son maçımızın bitiş düdüğüne kadar her şeyi bir kenara bırakın. Sonrasında tüm konuları hep birlikte ya da ikili görüşmeler yaparak konuşup herkes için en iyi karar neyse onu alırız" dedi.
MAÇ BAŞINA 2.36 PUAN
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezon 22 maçta (Hükmen kazanılan maçlar hariç) 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 49 gol atarken, kalesinde ise sadece 19 gol gördü. Kara Kartallar, Güneş yönetiminde maç başına 2.36 puan almayı başardı. Valerien İsmael ise maç başına 1.72 puan alabilmişti.
14 MAÇTIR YENİLMİYOR
12. hafta öncesi teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta yükseliş başladı. Ligin son periyodunda müthiş bir atak yapan siyah beyazlılar, 2'si hükmen olmak üzere son 14 maçın 12'sini kazanırken 2 beraberlik aldı, mağlubiyet görmedi.
Beşiktaş, 38.hafta evinde Konyaspor'u devirirse 4 puan artı bir maçlık farkı kapatıp, sezonu ikili averajla Fenerbahçe'nin önünde ikinci olacak.
Futbolcularıyla özel bir görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Elbette hedefimiz mutlu sona ulaşmaktı ama beklenmedik kayıplar nedeniyle bunu başaramadık"dedi.
SON DÜDÜK ÇALSIN, KONUŞACAĞIZ
Tecrübeli teknik adam, "İlk günden bu yana bizi sonuna kadar destekleyen, her daim yanımızda olan taraftarımıza sevinç çığlıkları attıramadık. Şimdi önümüzdeki Konyaspor maçını kazanarak sezonu ikinci sırada tamamlayalım ve camiamıza en azından bir tebessüm ettirelim." Şenol hoca, sözleşmesi sona erecek ve kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili olarak da, "Son maçımızın bitiş düdüğüne kadar her şeyi bir kenara bırakın. Sonrasında tüm konuları hep birlikte ya da ikili görüşmeler yaparak konuşup herkes için en iyi karar neyse onu alırız" dedi.
MAÇ BAŞINA 2.36 PUAN
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezon 22 maçta (Hükmen kazanılan maçlar hariç) 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 49 gol atarken, kalesinde ise sadece 19 gol gördü. Kara Kartallar, Güneş yönetiminde maç başına 2.36 puan almayı başardı. Valerien İsmael ise maç başına 1.72 puan alabilmişti.
14 MAÇTIR YENİLMİYOR
12. hafta öncesi teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta yükseliş başladı. Ligin son periyodunda müthiş bir atak yapan siyah beyazlılar, 2'si hükmen olmak üzere son 14 maçın 12'sini kazanırken 2 beraberlik aldı, mağlubiyet görmedi.
Beşiktaş, 38.hafta evinde Konyaspor'u devirirse 4 puan artı bir maçlık farkı kapatıp, sezonu ikili averajla Fenerbahçe'nin önünde ikinci olacak.