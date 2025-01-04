Şenol Güneş: 'İyi bir çıkış yakalamak istiyorduk ama olmadı'

"Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle her maça kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Bugün de buraya öyle geldik. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu. Oyunun tamamına bakınca, topa sahip olma, hücum etme kazanmaya yakın olmamız gerekiyordu ilk yarıya rağmen ama başaramadık. Hatalar yaptık, basit top kayıpları yaptık özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda iyi oynarken yediğimiz gol, kırılganlığı yine ortaya çıkardı. Daha önce olan hadise yine başımıza geldi. İyi bir çıkış yakalamadık istiyorduk, ihtiyacımız vardı ama yapamadık." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor 'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, konuk oldukları Samsunspor'a 2-1 yenildikleri mücadele sonrası açıklamalrda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Güneş,Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsun'da kazanma ihtiyaçlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.Oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını ifade eden Güneş,diye konuştu.Üstlerine gelmediği anlardan sonra kornerden yedikleri golün Samsunspor'un direncini attırdığını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: